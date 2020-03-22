اكتشاف أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

2020/03/22 | 11:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، ‫كشف أطباء عن وجود أعراض جديدة تميز المرض.وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، لقناة “سكاي نيوز”، إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.[…]

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