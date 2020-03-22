تقرير اميركي يكشف عن “نقاش محتدم” يعصف بالبيت الأبيض.. ترامب ومستشاريه يدرسون “ضربة قاصمة” لإيران!

2020/03/22 | 11:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير أميركي، عن نقاش محتدم اندلع الخميس الماضي داخل البيت الأبيض حول ما اذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تصعيد العمل العسكري ضد إيران اثناء انشغالها بوباء كورونا.وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته “يس عراق”، أن “نقاشاً حاداً اندلع الخميس الماضي بين الرئيس الاميركي وكبار مستشاريه حول ما إذا […]

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