السيد الخامنئي: امريكا متهمة بانتاج فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية وتقف وراء نشر كورونا

2020/03/22 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي، اليوم الاحد، اميركا بانتاج فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية، مبينا انها تقف وراء نشر كورونا.وقال السيد الخامنئي في كلمة له، ان “أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا ولا علم لي بمدى صحة هذه الاتهامات”.وتابع: كما “يقال أن أمريكا أنتجت فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية السيد […]

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