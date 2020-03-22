برشلونة يخطط للاستغناء عن غريزمان

2020/03/22 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يخطط للاستغناء عن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقُا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تهدف لزيادة قوة الفريق خلال الموسم المقبل، ولكن من خلال إنفاق أقل من المدرج في الميزانية الحالية.وأشارت إلى أن قرار إدارة البارسا يعود للأزمة الحالية التي يعيشها النادي، بسبب الخسائر عقب توقف البطولات المحلية والأوروبية بعد تفشي فيروس كورونا.وأوضحت أن برشلونة يبحث عن نادٍ يريد ضم فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ، لتعويض الأموال الكثيرة التي دفعها النادي لضمه، وكي لا يتحمل البارسا راتبه في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن الإدارة وضعت أيضًا جريزمان في الميركاتو، بعد عام واحد في "كامب نو" قادمًا من أتلتيكو مدريد نظير 120 مليون يورو. وأضافت أن جريزمان جاء برشلونة من الباب الخلفي، لأن غرفة الملابس رأت أن هذه الصفقة لم تكن ضرورية، ولكنها تقبلت وجود المهاجم الفرنسي للمساعدة على تحقيق الانتصارات.وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة سيوافق على رحيل جريزمان مقابل 100 مليون يورو فقط، ويعتقد النادي أن هناك من يقبل دفع هذا الرقم مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وآرسنال.ويضع برشلونة خيارًا آخر للاستغناء عن جريزمان من خلال إقحامه في صفقة تبادلية تخدم الأطراف الثلاثة، وتمنح البارسا لاعبًا بصفات أكثر فائدة للفريق.وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن خيار استمرار جريزمان لا يزال مطروحًا، في حالة الفشل في بيعه أو استبداله، وسيكون الفرنسي وقتها صاحب دور في تشكيلة المدرب كيكي سيتين خلال الموسم المقبل.

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