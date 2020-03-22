محافظة في اقليم كوردستان تشدد الاجراءات لدرء مخاطر كورونا

2020/03/22 | 12:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ادارة محافظة حلبجة يوم الاحد تشديد الاجراءات لدرء مخاطر كورونا عن المحافظة.

وقالت قائممقام المحافظة نوخشه ناصح في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مع غرفة التجارة بالمحافظة، "ندعو السكان الى الالتزام اكثر بالتعليمات والتدابير الوقائية خلال الايام المقبلة لان الاجراءات قد يتم تشديدها اكثر بهدف حماية المواطنين من مخاطر الفيروس ولكي نتمكن من اجتياز هذه المرحلة التي تمر بها المحافظة واقليم كوردستان بنجاح".

واضافت انه "بشان الكسبة المتواجدين في الاسواق يتعين عليهم الالتزام ايضا بالتعليمات والارشادات الصحية".

ولفتت ناصح الى انه ليلة امس انتشرت شائعات بحدوث ازمة بنزين في حلبجة وبعد المتابعة تبين انه لا توجد اية ازمة، مردفة بالقول انه "سنكون واضحين وصريحين مع المواطنين في حال حدث اية ازمة سواء بالغذاء ام بالسلع والخدمات".

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