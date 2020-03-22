النقل تعلن الانتهاء من نقل 500 مواطن عراقي كانوا عالقين في الهند

2020/03/22 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد (22 آذار 2020)، وصول الطائرة الثانية لرحلة دلهي وعلى متنها 218 عراقياً بالاضافة الى 6 جثامين وبذلك اكملت الخطوط الجوية العراقية اجلاء المواطنين العراقيين والبالغ عددهم 500 شخص من دلهي الى مطار بغداد الدولي.





وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "ننظر بعين المسؤولية تجاه جميع العراقيين ونحاول جاهدين تقديم خدمات تليق بالمواطنين الكرام ولا سيما خلال الظروف الاستثنائية، فكان لزاماً علينا الاستجابة لهم ومفاتحة الجهات العليا في البلد لنقلهم الى ارض الوطن بسلام" .

وأضافت البيان، أن "الوزارة وفرت حافلات وبعض مركبات تكسي المطار نوع CMC وستاركس العائدة للمسافرين والوفود لنقل العائدين مجانًا الى أماكن سكناهم في جانبي الكرخ والرصافة بعد التأكد من قبل الكوادر الصحية في المطار من سلامتهم"، مبينة أنه " تم التنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتسهيل عملية النقل وحركة الحافلات في العاصمة بغداد" .

يشار الى ان وزارة النقل خصصت رحلتين مباشرتين لنقل المرضى العراقيين العالقين في دلهي وإعادتهم الى أرض الوطن خلال 24ساعة بناءً عاى موافقة ارئيس الوزراء وبالتنسيق مع لجنة الامر الديواني رقم 55 والجهات الاخرى وأستجابة للمناشدات الانسانية التي تم توجيهها عن طريق السفارة العراقية في مدينة دلهي .

بغداد اليوم- بغداد

وصلت رئيسة بعثة "يونامي" في العراق، جينين بلاسخارت، الأحد (22 اذار 2020)، إلى مبنى وزارة الصحة العراقية، وعقدت اجتماعاً مع وزير الصحة العراقي جعفر علاوي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "ممثلة الامم المتحدة للشؤون

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد (22 آذار 2020)، حالة الطقس في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية والشمالية، فيما أكد أن هطول الأمطار سيكون خفيف الشدة.

وقال عطية عبر حسابه في "فيسبوك"، إن "توقعات الأم

بغداد اليوم- النجف

اعتذرت قيادة شرطة محافظة النجف، الاحد (22 آذار 2020)، عن استقبال اي وافد للمحافظة لإحياء ذكرى المبعث النبوي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وخلية الازمة

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