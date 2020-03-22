المتحدث باسم الصحة يحذر من حدوث ’’تفشٍ وبائي’’ في العراق ويتحدث عن الحالات الخطرة المسجلة

2020/03/22 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد (22 آذار 2020)، حالة المصابين بفيروس كورونا في مختلف المدن العراقية.

ونقلت محطة "رووداو" الكردية عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "التحدي الخطير الآن هو الالتزام بقرار حظر التجوال وتحديد التجمعات على اختلافها، ومنها الرياضية والعشائرية والدينية والتظاهرات، وإذا ما التزمنا نستطيع القول إننا سنتعدى هذه الأزمة بنجاح، وبخلاف ذلك لا يمكن التنبؤ بما سيحصل وعلى الأكثر سيكون هنالك تفشي وبائي وجائحة وبائية في العراق، وهذا ما لا نتمناه وندعو الجميع إلى الالتزام بتجنبه".

وتابع البدر أنه "مع إضافة إصابات إقليم كردستان بلغ مجموع الحالات المشخصة داخل العراق 214 حالة، منها 17 توفوا، و51 على الأقل حالة شفاء تام"، موضحاً أن "أغلب الحالات الراقدة في وضع صحي جيد جداً، أما الحالات الخطرة فهي لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واختلال الجهاز المناعي كالسرطان وغيره".

وأشار إلى أن "التوصيات لمواجهة الفيروس بسيطة، تتمثل بالالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو أي مادة تحتوي على الكحول، وتجنب العناق والتقبيل والمصافحة، واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بشكل صحيح، وتجنب الأماكن المزدحمة خلال 10 أيام أو أسبوعين سنتجاوز هذه الأزمة".

وبين البدر أن "أكثر الإصابات سجلت في بغداد نظراً للكثافة السكانية في العاصمة، إلى جانب السليمانية، وذلك ربما بسبب تماسها الحدودي المباشر مع إيران، وتأتي بعدها النجف"، لافتاً إلى أن "نسبة الاستجابة لا بأس بها، فنحن لا نريد أن نكون متشائمين، لكن هنالك نسبة غير قليلة لم يلتزموا، وهذا يشكل خطراً على أنفسهم وعوائلهم والمجتمع".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية السبت (21 اذار 2020)، تسجيل 214 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 17 وفاة، و51 حالة شفاء.

بغداد اليوم-متابعة

استعرضت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد (22 آذار 2020)، الدول التي سُجل فيها أعلى حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد، إضافة الى الدول التي سجلت أكثر عدد الوفيات حول العالم.

وأكدت آخر المعطيات للجامعة، أن &quo

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاحد (33 آذار 2020)، إن وصول طائرة من إلى الهند إلى العراق يوم أمس مخالفة لقرارات خلية الازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال البياتي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن &

بغداد اليوم- متابعة

أظهرت دراسة، نشرت الثلاثاء الماضي، أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء.

ووجد معدو، الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" وأجراها

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