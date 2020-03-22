صحيفة كويتية:اميركا بصدد تنفيذ انقلاب عسكري بالعراق

2020/03/22 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت صحيفة كويتية اليوم الاحد، بأن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق، مشيرة الى أنها أبلغت حلفاءها ببغداد في الامر....

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