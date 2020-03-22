2020/03/22 | 12:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تطيح بأربعة "منتحلين" نصبوا حاجزاً وهمياً في أربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تطيح بأربعة "منتحلين" نصبوا حاجزاً وهمياً في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).