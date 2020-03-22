اللجنة السباعية ترشح ثلاثة اكاديميين بدلا عن عدنان الزرفي

2020/03/22 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، أن اللجنة السباعية المكلفة لاختيار رئيس للحكومة الانتقالية، رشحت ثلاثة أسماء بدلاً من المكلف عدنان الزرفي.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “اللجنة السباعية، اجتمعت في ساعات متأخرة من ليلة امس السبت، بغياب ممثلي تحالفي سائرون والنصر”.وأوضح أن “اللجنة رشحت ثلاثة أسماء وهم: منير السعدي (رئيس […]

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