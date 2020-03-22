صحيفة : انقلاب عسكري يدبّره الأميركيون للسيطرة على السلطة في بغداد

2020/03/22 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..افادت صحيفة كويتية، اليوم الاحد، بأن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق، مشيرة الى أنها أبلغت حلفاءها ببغداد في الامر.ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مصدر في فيلق القدس الإيراني، أن “الحرس الثوري وفصائل بالعراق، وفي مقدمتها هيئة الحشد الشعبي، أعلنت حالة التأهب بجميع القوات تحسباً لانقلاب عسكري يدبّره الأميركيون للسيطرة […]

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