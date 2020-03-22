بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل إصابات كورونا.. الصين توضح مصدر حالات جديدة

2020/03/22 | 12:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – أعلنت الصين الأحد عن 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة عدوى واحدة من داخل أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة “محلية”.وتحاول الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد 19 إلى أراضيها من جديد عبر الخارج.وسجلت […]

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