إصابة لاعب مانشستر يونايتد السابق بـ كورونا

2020/03/22 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي شاندونج لونينج المنافس في الدوري الصيني عن وجود حالة إيجابية بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم مُصابة بفيروس كورونا الجديد، كوفيد 19.وذكر النادي الصيني في بيان ان “اعب وسط منتخب بلجيكا ومانشستر يونايتد السابق، مروان فيلايني، أصيب بالوباء المنتشر حول العالم بعدما خضع لاختبارات طبية دقيقة على مدار الأيام الماضية”.وأفاد البيان […]

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