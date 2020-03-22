مصدر طبي لـ “العهد نيوز”: تسجيل اصابة بكرونا في جانب الكرخ

2020/03/22 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افاد مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الكرخ، ان الكوادر الطبية في مستشفى الشعلة اكتشفوا حالة مصابة بـ “كورونا”.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الاصابة اكتشفت اثناء مراجعة احد المرضى للمستشفى، حيث تم الاشتباه باصابته بالمرض، وعند اجراء الفحوصات ظهرت النتيجة انها ايجابية”.واضاف، ان “المريض حول الى الحجر الصحفي […]

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