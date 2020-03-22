كورونا يعصف بسوق الهواتف الذكية.. انهيار المبيعات خلال فبراير

2020/03/22 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفضت نسبة مبيعات الهواتف الذكية إلى أدنى مستوى منذ اختراع أول هاتف ذكي.وأفاد تقرير صادر عن شركة “ستراتيجي أناليتكس” بأن شحنات الهواتف في فبراير انخفضت بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي بحسب “بي بي سي”.وأكدت ليندا سوي التي أشرفت على التقرير أن انتشار فيروس كورونا في الصين كان له […]

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