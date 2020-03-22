النجف تعتذر عن استقبال الوافدين بذكرى المبعث النبوي

2020/03/22 | 12:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]اعتذرت قيادة شرطة النجف، اليوم الاحد، عن استقبال الوافدين الى المحافظة بذكرى المبعث النبوي عملا بتوجيهات المرجعية للتقليل من حدة انتشار فيروس كورونا.

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