بسبب كورونا ..شركة تهدد بتوقف خدمة الانترنت في العراق

2020/03/22 | 12:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالبت شركة "إيرثلنك" للاتصالات وخدمات الانترنت، اليوم الأحد، خلية الأزمة في العراق بـ"استثنائها" من قرار حظر التجوال لضمان استمرار خدمة الإنترنت.

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