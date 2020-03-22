الكويت ترصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/22 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، القول إن "593 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي، وأجرينا أكثر من 16 ألف مسحة، حتى الآن".

​وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن، أمس السبت، إن الكويت ستفرض حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة فجرا يوم الأحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الكويت بعضا من أقوى الخطوات في المنطقة لمكافحة تفشي الفيروس وبدأت حالة إغلاق فعلي يوم الخميس.

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