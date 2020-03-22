خلية الازمة في واسط تعيد فتح محطات الوقود بالمحافظة

2020/03/22 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس خلية الازمة في محافظة واسط، عادل الزركاني، اليوم الاحد، عن اعادة فتح محطات الوقود امام المواطنين في عموم المحافظة.

وقال الزركاني في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "قررت خلية الازمة إعادة فتح جميع محطات تعبئة الوقود في عموم المحافظة الحكومية والاهلية خدمة للمواطنين الاعزاء".

وأضاف ان "جميع المنتجات النفطية متوفرة وبشكل كافي ولا توجد أي شحة فيها".

وأكد الزركاني أن "اجراءات حظر التجوال مستمرة ومن يقوم بكسر حظر التجوال ستفرض عليه الاجراءات القانونية دون أي تهاون وذلك بهدف حماية أبناء المحافظة من خطر الوباء".

يذكر ان مراسل "الغد برس" افاد في وقت سابق من اليوم الاحد، ان محطات الوقود في المحافظة تشهد زحام كبير ومئات السيارات تقف في طوابير طويلة.

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