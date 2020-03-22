2020/03/22 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرثلنك توجه طلبا لخلية الازمة بشأن استمرار خدمة الانترنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايرثلنك توجه طلبا لخلية الازمة بشأن استمرار خدمة الانترنت) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايرثلنك توجه طلبا لخلية الازمة بشأن استمرار خدمة الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).