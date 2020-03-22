مسرور بارزاني يحذر من اتساع انتشار فيروس كورونا وعجز المؤسسات الصحية

2020/03/22 | 12:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد من اتساع تفشي فيروس كورونا المستجد في الاقليم.

ودعا بارزاني في بيان اليوم المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وعبر عن اسفه لتزايد اعداد المصابين بالفيروس وخاصة في محافظة السليمانية، عازيا السبب الى عدم التعاون مع المؤسسات والدوائر المعنية، وعدم تطبيق اشخاص للارشادات.

تتمة..

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