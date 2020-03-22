حرب أسعار النفط…هل تخدم الاقتصاد؟.. نجاة السعيد

2020/03/22 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نجاة السعيد لا شك أن أزمة كورونا كان لها الأثر الكبير على تراجع أسعار النفط، بسبب انخفاض الطلب، وتراجع المداخيل الأخرى، وعلى رأسها السياحة وقطاع الطيران، لذلك أرادت دول أوبك تخفيض المعروض لرفع الأسعار، إلا أن روسيا رفضت وغلبت مصلحتها الفردية، بالمطالبة بزيادة الإنتاج على مصلحة التحالف، وبالتالي لم يكن هناك خيار للسعودية إلا […]

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