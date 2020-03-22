دبي تعلن عن مبادرة لتخفيف الضغوطات الاقتصادية بسبب كورونا

2020/03/22 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القطاع المصرفي في دبي يعلن عن مبادرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تسبب بها كورونا

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