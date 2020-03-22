الصحة العالمية: نؤيد جهود العراق للحد من انتشار كورونا وخرق الحظر يزيد من تفشي الفيروس

2020/03/22 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، الأحد (22 آذار 2020)، أن المنظمة تؤيد جهود السلطات العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة يونامي جينين بلاسخارت، ووزير الصحة العراقي جعفر علاوي، إن "المنظمة هي جزء من اللجنة الحكومية المشكلة لاتخاذ القرارات الوطنية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وبخصوص الدعم الذي تقدمه الصحة العالمية للحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، أكد إسماعيل قائلاً: "نزود أربيل وبغداد بما تحتاجه من إمكانيات للفحص والتشخيص، ونعرف أنها أقل من اللازم".

وتابع قائلاً: "كانت هناك خروقات غير مبررة للحظر المفروض داخل العراق"، مؤكداً، أن "تلك الخروق تساعد على انتشار الفيروس ولا تساهم في الحد منه".

بدورها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، "ضرورة الالتزام بقرارات خلية الأزمة للوقاية من فايروس كورونا المستجد".

وأضافت بلاسخارت، أن "تحدي احتواء فيروس كورونا في العراق ما زال مستمراً".

من جهته، أكد وزير الصحة، جعفر محمد علاوي، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق لا تتجاوز 15 يومياً واستمرارها بهذا الشكل سيعتبر نجاحا للمؤسسة الصحية في العراق وكردستان.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إن "العراق أفضل كثيراً بعدد المصابين بالمقارنة مع الدول الاخرى، كما أن العلاجات التي نستخدمها جيدة، وإذا حافظنا على هذه النسبة فإن هذا سيعتبر نجاحاً لمؤسسات الصحة في العراق وكردستان".

واضاف، أن "وزارة الصحة وضعت استعدادات خاصة والزيارات قلت عن كونها مليونية"، مشيراً إلى أن "الاعداد التي نسجلها بحدود 5-10 إصابات في اليوم، وأحياناً ترتفع إلى 15".

بغداد اليوم- متابعة

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ونقلت محطة "رووداو" الكردية عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "التحدي الخطير الآن هو الالت

بغداد اليوم-متابعة

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وأكدت آخر المعطيات للجامعة، أن &quo

بغداد اليوم- بغداد

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وقال البياتي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن &

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