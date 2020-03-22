صحة ديالى تعلن نصب جهاز لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا داخل المحافظة

2020/03/22 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي،الاحد (22 آذار 2020) عن تنصيب الجهاز الخاص بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وقال العزاوي في بيان، تلقته (بغداد اليوم) ، إنه "تم تنصيب جهاز (بي سي ار) الخاص بإجراء تحاليل فيروس كورونا في مستشفى بعقوبة التعليمي".

وأضاف انه "سيتم إجراء التحاليل في محافظة ديالى بدلا عن بغداد مما يوفر الوقت والجهد والثقة لدى ابناء المحافظة"

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة، جعفر محمد علاوي، الاحد (22 آذار 2020)، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق لا تتجاوز 15 يومياً واستمرارها بهذا الشكل سيعتبر نجاحا للمؤسسة الصحية في العراق وكردستان.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد (22 آذار 2020)، وصول الطائرة الثانية لرحلة دلهي وعلى متنها 218 عراقياً بالاضافة الى 6 جثامين وبذلك اكملت الخطوط الجوية العراقية اجلاء المواطنين العراقيين والبالغ عددهم 500 شخص من دله

بغداد اليوم- بغداد

وصلت رئيسة بعثة "يونامي" في العراق، جينين بلاسخارت، الأحد (22 اذار 2020)، إلى مبنى وزارة الصحة العراقية، وعقدت اجتماعاً مع وزير الصحة العراقي جعفر علاوي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "ممثلة الامم المتحدة للشؤون

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