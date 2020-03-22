2020/03/22 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة والتعامل بجدية مع تهديد كورونا

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة والتعامل بجدية مع تهديد كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة والتعامل بجدية مع تهديد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).