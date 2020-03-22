عبدالامير الركابي - حزب -فهد- والازدواج/ملحق ب

2020/03/22 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي قياسا لمسارات التشكل الوطني في اللحظة التي نتحدث عنها، لايمثل "فهد" أي حالة افرازمجتمعي طبيعي يمكن ان يؤهله لتزعم تيار،سيكون له وزن غير عادي في الفترة الفاصلة بين ثورتي حزيران 1920 وتموز 1958، ولاشك باننا نتحدث هنا عن انقلاب في التعبير، وفي الوسائل، تعود بجملتها الى الطاريء الغربي، ومنها بالطبع مايعرف بالكيانية و"الدولة الحديثة"، و"الحزب"، وكلها وجدت فجاة ومن دون مقدمات، وفي واقع مخالف لها، ......

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