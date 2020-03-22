الفضل شلق - أممية الفيروس

2020/03/22 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق فيروس الكورونا حركة أممية، تسميها الرأسمالية عولمة.هو كائن حي.أدنى من البكتيريا في سلم الأنواع الحية.يراعي الظروف الموضوعية.يتطوّر باستمرار حسب تغيرها.ليست لديه أفكار أو ايديولوجيات.لا يفكر.لا يبتدع معاني عن الكون أو الخلق وتطوّر الطبيعة.هو ابن الطبيعة المتعايش معها.يمارس وجوده بالهجوم على الكائنات الحية الأخرى، بحكم وجوده.يستخدم الانسان في وصفه، من رجال الدين في لبنان الى روؤساء الا......

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