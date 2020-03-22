امال قرامي - هل نحن على استعداد لمواجهة تداعيات الأزمة؟

2020/03/22 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_قرامي لقد مكّنتنا هذه المحنة من مواجهة مجموعة من «الحقائق» أوّلها: ما يتعلّق بإدارة الأزمة على المستوى السياسي.ففي الوقت الذي تحتاج فيه الشعوب إلى قيادة مسوؤلة تتعالى على الخصومات وكلّ ما من شأنه أن يوحي بالصراع حول المصالح والامتيازات والأيديولوجيات..، أو على الأقلّ تتفق على تأجيلها إلى حين تطويق الخطر، وجدنا تنافسا بين أقطاب السلطة تجلّى في الارتباك على مستوى اتّخاذ القرارات، والميل نحو المعاينة، وال......

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