حتى الفرعون المتجبر ..أستجاب للحق..فاين نقف نحن منه…اليوم ؟

2020/03/22 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي الحق والعدل ميزان الله في الارض لا يتجاسر عليهما الا الظالمون..في قصة يوسف وزليخة زوجة الملك الذي لقب بالعزيز ..والمتداول اسمه بالفرعون..واسمه الحقيقي “بوتيغار” ان يوسف وهو...أكمل القراءة ←

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