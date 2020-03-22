5 أطعمة تحسن الحالة المزاجية

2020/03/22 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعيش العالم لحظة غير مسبوقة من التوتر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ومع اضطرار كثير من الناس للعمل من البيت او للابتعاد الاجتماعي، أصبحت الأطعمة وسيلة ترفيه رئيسية.بينما تحث توصيات التغذية التي تقوّي المناعة على تفادي الأكلات المصنّعة والحلوى، مثل الآيس كريم، والكعك، لأن السكريات تزيد قابلية الجسم للالتهابات.إليك 5 […]

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