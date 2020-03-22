حكومة عدنان الزرفي محاولة يائسة لاحياء العملية السياسية

2020/03/22 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي “ولتعلموا ان صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غيّر الية الاختيار” هذا ما قاله شاهد من اهل البيت، المدعو مقتدى الصدر حول فشل المليشيات المسلحة...أكمل القراءة ←

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