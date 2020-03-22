عائلات المعتقلين الفلسطينيين في سجون السعودية يطالبون باطلاق سراحهم بسبب كورونا

2020/03/22 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عائلات عشرات المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين في سجون السعودية السلطات السعودية باطلاق سراح ابنائهم مشيرين إلى التهديد الذي يمثله جائحة فايروس كورنا في البلاد.وذكرت صحيفة ميدل ايست آي في تقرير، أن “اكثر من 68 معتقلا فلسطينيا وأردنيا محتجزون في أربعة سجون في جميع أنحاء المملكة السعودية بتهمة إقامة علاقات مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس”.[…]

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