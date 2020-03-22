بالصور.. الحلبوسي مع القوات الأمنية في بغداد للاطلاع على إجراءات الوقاية من كورونا

2020/03/22 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ليل أمس السبت، ميدانيا على اجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمجلس تلقته “يس عراق”، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجرى جولة ميدانية على القوات الأمنية، للاطلاع على اجراءات حظر التجوال وتطبيق مقررات خلية الازمة، للوقاية من فيروس كورونا “.

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