أعراض جديدة تميز الاصابة بفيروس كورونا

2020/03/22 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أطباء عن وجود أعراض جديدة تميز الاصابة بمرض فيروس كورونا، بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا عند الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.‫ وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، لقناة “سكاي نيوز”، إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا وكانت

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