شركات الطيران الأمريكية تطالب بمساعدات حكومية عاجلة

2020/03/22 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المدراء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران الأمريكية الكونغرس بإقرار مساعدة طارئة لتجنب تسريح واسع النطاق لموظفي هذا القطاع البالغ عددهم 750 ألفا.وجاء في رسالة وجهها المدراء التنفيذيون إلى رئاستي مجلسي النواب والشيوخ نشرتها رابطة شركات الطيران الأمريكية: “ما لم يقر منح حماية أجور العمال فورا، سيضطر كثر من بيننا لاتخاذ تدابير قاسية على غرار […]

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