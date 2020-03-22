صلوات الشياطين

2020/03/22 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي عندما أعلنت المرجعية الدينية الدينية العليا في النجف الاشرف عن توّقف صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المطّهر قبل عشرة أيام , كان ذلك حكما شرعيا واجب العمل به...أكمل القراءة ←

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