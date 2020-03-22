ديالى تعلن دخول حظر دفن ضحايا كورونا في مقابرها حيز التنفيذ

2020/03/22 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم الاحد، عن دخول حظر دفن ضحايا فايروس كورونا القادمين من المحافظات المجاورة في مقابرها حيز التنفيذ.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر ،ان” حكومة ديالى المحلية عممت برقية عاجلة لكل المقابر المنتشرة في الاقضية والنواحي وخاصة القريبة من المحافظات المجاورة بمنع دفن ايا من ضحايا […]

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