استشهاد امراة بانفجار عبوة ناسفة في ناحية ابي صيدا

2020/03/22 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلن مدير ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الاحد، عن استشهاد امراة بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف شرقي الناحية.وقال الحيالي، ان “امراة في العقد السادس من عمرها استشهدت بانفجار عبوة ناسفة في بساتين قرية المخيسة في حوض الوقف شرقي ابي صيدا (25كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الحيالي، […]

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