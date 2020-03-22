شاهد: على الطريقة الإيطالية.. فعاليات جماعية لأهالي بغداد من شرف المنازل: تشجيع الفرق الطبية والأجواء تشتعل بـ”التصفيق”

2020/03/22 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قام سكان أحد المجمعات السكنية في بغداد، بالقاء التحايا والتشجيع لفرق مواجهة كورونا، عبر التصفيق واطلاق الصفارات من شرف المنازل.ونشر العميد يحيى رسول مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، تم تصويره من إحدى شرف الشقق في المجمع السكني، فيما علق قائلًا أنها “مبادرة من اهالي مجمع الايادي السكني في بغداد، قاموا بإداء […]

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