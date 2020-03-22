إندونيسيا تسجل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/03/22 | 12:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم الاحد، 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين، إن عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة ،أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا، و514 إصابة.

وأكد شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.

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