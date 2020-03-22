سياسي كردي يعلق على مبادرة الشيخ الامين لإنقاذ العراق

2020/03/22 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد علق السياسي الكردي علي الفيلي، على المبادرة التي طرحها الامين العام لحركة عصائب اهل لحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي.وقال فيلي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “رئاسة الوزراء هي من استحقاق المكون الشيعي ولا تدخل من قريب ولا بعيد بتسمية اي شخص لرئاسة الوزراء بمعنى ان الابقاء على عبد […]

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