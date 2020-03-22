الصحة العالمية تعلن تجاوز إصابات كورونا لـ300 الف: لا يستهدف كبار السن فقط

2020/03/22 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

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قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن مرض (كوفيد-19) لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر.

وحسب "رويترز" قال المسؤول إن "الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب عن الإصابات".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بأن الإصابات العالمية بالفيروسات التاجية "كورونا المستجد" المسببة لمرض (كوفيد-19) تخطت حصيلتها 300000 حالة.

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