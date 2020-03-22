وفيات ايران بكورونا ترتفع لـ1685 والإصابات تتجاوز الـ21 الفاً

2020/03/22 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم، إن 129 حالة وفاة جددية تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1028 إصابة جديدة.

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