الصحة العراقية تعلن نجاح علاج خاص بكورونا..

2020/03/22 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي، يوم الأحد، أن العلاجات العراقية اثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء من وباء كورونا، فيما دعت ممثلية الأمم المتحدة في العراق الشعب العراقي إلى الالتزام بقرار حظر التجوال.وقال علاوي في مؤتمر صحفي مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ما زالت مقبولة، وعلاجاتنا اثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء".وأضاف علاوي ، "لدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا".من جانبها قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن "العراق نجح حتى الان في احتواء فيروس كورونا الا ان التحدي مستمر".واكدت بلاسخارت على "ضرورة الالتزام بقرارات خلية الأزمة للوقاية من كورونا".وسجل العراق ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل العدد إلى 214 إصابة بحسب بيان لوزارة الصحة أمس السبت، فيما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان في وقت لاحق تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس 6 منها في السليمانية وواحدة في أربيل، ليكون العدد الإجمالي 221 إصابة و17 حالة وفاة و51 تعافٍكما حذر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاحد من اتساع تفشي فيروس كورونا المستجد في الاقليم، داعيا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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