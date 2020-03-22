شاهد: أحمد راضي يستخدم “مبررًا طبيًا” لمحاولة إقناع العراقيين بالبقاء داخل المنازل

2020/03/22 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه نجم المنتخب العراقي السابق احمد راضي، رسالة إلى العراقيين حول ضرورة البقاء في المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما استخدم مبررًا طبيًا لإقناع العراقيين بالتزام المنازل.وقال راضي في مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، أن “اهمية البقاء في المنزل تأتي لعدة اسباب من بينها إن الاستشفاء من فيروس كورونا بعد الاصابة […]

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