الصحة تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا في جانب الكرخ

2020/03/22 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تماثل خمس حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد الى ا...





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