عبد المهدي يوجه رسالة الى خلايا الأزمة في المحافظات

2020/03/22 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رؤساء واعضاء خلايا الأزمة في محافظات العراق العزيزة

يطيب لي أن أحيي جهودكم وتفانيكم لخدمة شعبكم ، فمنذ بدء تفشي فايروس كورونا في العالم ووصوله الى بلدنا وأنتم كما عهدناكم تخلصون النية وتشدون العزم وتواجهون الصعاب ولاتأخذكم لومة لائم حين تقتضي المصلحة العامة في اتخاذ الموقف المسؤول .

سبق لبلدنا ان واجه تحديات وأزمات ومنها أزمة الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المحافظات وكان التصدي والتعاون في افضل حالاته ، ونجحنا معا في تحويل الأزمة الى نعمة بدرء خطر الفيضانات واستثمار الموارد المائية للزراعة التي انتعشت بشكل غير مسبوق ووفرت منتجات محلية ظهرت نتائجها جلية خلال هذه الايام وحققت وفرة واستقرارا للسوق في ايام حظر التجوال والحمد لله .

واننا اذ نعبّر عن اعتزازنا بهذه المواقف نؤكد مرة اخرى ان الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها شعبنا لقادرة على مواجهة اخطر الأزمات والتغلب عليها ، فقد هزم العراقيون الارهاب وسيهزمون هذا الوباء بالشجاعة التي شهد لهم بها العالم اجمع .

نجدد الدعوة الى المزيد من العمل ومضاعفة الجهود لتجنيب شعبنا خطر تفشي الفايروس والتعاون مع الجهات الصحية والامنية لتنفيذ القانون وتكثيف حملات الارشاد والتوعية الصحية حمايةً للأنفس والصالح العام.





اللهم احفظ العراق وشعبه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تماثل خمس حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد الى الشفاء التام في جانب الكرخ.

ونقلت قناة "العراقية" الرسمية عن وزارة الصحة، أن "خمسة مصابين بفيروس كورونا تماثلوا إ

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير اعلام شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الاحد (22 آذار 2020)، عن اعتقال 40 شخصا بسبب تلاعبهم بالأسعار داخل الاسواق خلال قرار حظر التجوال الشامل الذي فرضته المحافظة.

وقال المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "40

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي،الاحد (22 آذار 2020) عن تنصيب الجهاز الخاص بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وقال العزاوي في بيان، تلقته (بغداد اليوم) ، إنه "تم تنصيب جهاز (بي سي ار) الخاص بإجراء تحاليل

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