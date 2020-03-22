إيران.. أكثر من ألف إصابة و129 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/03/22 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إ...





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