2020/03/22 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي: العراقيون هزموا الارهاب وسيهزمون وباء كورونا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي: العراقيون هزموا الارهاب وسيهزمون وباء كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).